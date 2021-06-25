Почему Украина может остаться зимой без газа

В Киеве жара. В интернете — приколы типа «всем, кто не привился, завтра включат отопление». Вот только не исключено, что зимой мы будем согреваться воспоминаниями о жарком лете. Посему зиме тоже желательно быть теплой, иначе рискуем замерзнуть. Не все, конечно.

В Кабмин был подан финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на текущий год, который еще будут дорабатывать и корректировать. Правда, в нем уже есть одна любопытная фраза: «Нафтогаз» не планирует пока закупать газ по импорту«. То есть совсем, ведь импорт весьма дорог. На сегодняшний день цены в Европе в два раза выше прошлогодних! А это значит, что зиму мы встретим на старых запасах, ну и на том, что накопим за лето от внутренней добычи.

В текущем году европейские хранилища газа полупустые, их загрузка (порядка 44%) на треть меньше обычной. Их заполнения по среднему уровню не ждут и к концу сезона закачки. Все из-за тех же высоких цен покупать природный газ там особо не спешат. Между тем прошлой холодной зимой из европейских хранилищ выкачали 66 млрд кубометров газа, что значительно больше, чем сейчас в них накоплено, и почти впритык к тем объемам, которые предполагают закачать к зиме.

И у нас ситуация с запасами природного газа в подземных хранилищах так себе. Правительство поставило задачу к середине октября накопить в ПХГ 17 млрд кубометров. Формально это не проблема, поскольку на начало июня там уже числилось 15,5 млрд кубометров.

Все дело в нюансах. Из-за прохладной весны с ласковым апрельским снежком закачку в ПХГ начали на семь недель позже обычного и очень вяло. Ожидать, что процесс ускорится в июле-августе, не приходится. Пока запасают только газ собственной добычи, а импорт из Европы околонулевой.

НАК заключила серию контрактов с Дмитрием Фирташем, теплокоммунэнерго по цене (без НДС) 6,2 тыс. грн (230 долл.) за тысячу кубометров. При этом в Европе на бирже газ сейчас стоит намного дороже даже без учета транспортировки и пошлин. Так что все ждут снижения цены. Вопрос лишь в том, насколько оно будет значительным. Уже почти июль, а цены, наоборот, снова пошли в рост, приближаясь к 400 долл.

На сегодняшний день газа в украинских хранилищах меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах, но все же достаточно много. Но теперь о тех самых нюансах, а именно о том, из чьего газа состоят 15,5 млрд кубометров «украинского» запаса в ПХГ.

На начало июня почти 30% газа (4,4 млрд кубометров) принадлежало иностранным трейдерам. И такие цифры — это однозначный успех Оператора ГТС Украины. В прошлом году смогли воспользоваться тем, что хранилища в Европе были почти переполнены, и украинские ПХГ впервые за всю их историю стали использоваться для хранения газа из ЕС. Его в 2020-м закачали около 10 млрд кубометров. Сказались также налоговые льготы. Но в этом году закачка чисто символическая, поскольку вполне хватает места и в европейских хранилищах.

И весь этот газ иностранных трейдеров может в любое время уйти обратно в Европу. Для нашего населения и ТКЭ он по нынешним ценам слишком дорогой. Хотя для промышленности Украины, где цены давно выше европейских, этот газ вполне может представлять интерес. Захотят иностранные трейдеры продать свой газ здесь — продадут, захотят вывезти из страны — вывезут. Но юридически у нас нет права его задерживать, а попытаться сделать это — значит, угробить репутацию страны (да и сами ПХГ). Нам тогда никто, кроме совсем уж аффилированных структур, и кубометра на хранение не завезет. Впрочем, пока о планах кого-либо к чему-то принуждать — не слышно.

Около миллиарда кубометров в ПХГ принадлежит украинским фирмам.

Еще 4,66 млрд кубометров оформлены как резерв, который забронирован до начала 2023 года. Реально с этим газом все еще сложнее, — по факту это буферный газ. Хотя выкачать его, конечно, можно. НАК хотела бы, чтобы этот газ купили по рыночным ценам, а это десятки миллиардов гривен, но вопрос завис. В качестве компромисса его оформили как «активный газ долгосрочного хранения».

В итоге «Нафтогаз» может пока напрямую распоряжаться всего пятью миллиардами кубометров. Хорошо, если к зиме накопят миллиардов семь. Населению этого хватит, а вот котельным — уже нет, даже на теплую зиму. Вариант начать использовать неприкосновенные запасы (тот самый активный газ долгосрочного хранения) — это просто откладывание решения проблемы. Эти резервы понадобятся технологически.

Мир вокруг нас меняется, транзит из Украины уходит. И дело не только в «Северном потоке». На юге поставки через Украину успешно высасывает «Турецкий поток». Он уже убил почти весь наш транзит на Балканы и в Румынию (остался огрызок на Приднестровье), а к ноябрю доберется до транзита в Венгрию. Это не сразу скажется финансово, так как согласно контракту россияне в 2021–2024 годах платят за транзит фиксированную сумму. Но три года пролетят быстро. Да и варианты с банальным подрывом труб в случае с нашими «уважаемыми партнерами» имеют вполне реальную историю. Например, взрывы на трубе Средняя Азия—Центр наглухо блокировали транзит туркменского газа. Обещанный тогда двухнедельный ремонт... затянулся на десяток с лишним. Трубу на Литву рванули вообще с концами. Кстати говоря, в ожидании ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» в России уже анонсировали резкое (в восемь раз) снижение в конце года транзита газа через Польшу по ямальской трубе. В общем, блокада Украины усиливается.

Встреча Путина с Байденом тоже добавила красок. Об Украине там немного было сказано, президенты поговорили в основном о кибербезопасности и Китае. На этом фоне Германия уверенно и напрочь забыла о данном ранее обещании сохранить небольшие объемы транзита через Украину. Зато нас поманили транзитом водорода, вполне себе модным, но, похоже, вряд ли осуществимым. И что совсем прекрасно, наше Госэнергоэффективности эту «идею» ухитрилось публично одобрить. Так что сейчас Берлин может утверждать, что его поддерживают компетентные украинские госструктуры. Спрашивать, чем и о чем в этих «компетентных» госструктурах думали, излишне. Ни о чем не думали, ведь водород — это «стильно, модно, молодежно». А на зиму будем стимулировать буржуйки... ой, простите, биотопливо.

В целом уровень понимания проблем в наших верхах традиционно смутный. В НАКе, вокруг которой разворачивается очередная попытка передела контроля, не до постановки острых вопросов. Да и покупать газ по импорту — значит, с треском завалить любой фиплан. Бизнес «закупать газ в Европе по 12 тысяч, а продавать в Украине по 6 тысяч» — очень так себе.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон тему запаса газа на зиму поднимает часто, но предельно политкорректно. Госэнергоэффективности за буржуйки, у Минэнерго считают, что это не его тема. В общем, одна надежда, что Дед Мороз со Снегурочкой проспят, и зимы не будет.

Между тем зима эта не последняя. Следующей весной мы по любому окажемся в той же ситуации, но с гораздо более пустыми хранилищами, сорванными в ноль планами роста добычи своего газа и на год ближе к окончанию действия транзитного контракта.

Думать об этом на Банковой и Грушевского, похоже, никто не хочет. Там «Большое строительство» (с планами скачать туда деньги с НАКа), юбилей Независимости, дерибан портфелей, да и все, пожалуй. В жару о будущих холодах думать как-то не хочется.

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