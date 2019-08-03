«Слуга народа» предложит Разумкова на должность спикера Рады

Партия «Слуга народа» предложит выдвинуть кандидатом на пост председателя Верховной Рады председателя партии Дмитрия Разумкова.

«На сегодняшний день партия будет меня предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины», — сказал сам Разумков в Трускавце в субботу, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина».

Напомним, что, по его словам, представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука, планируют на пост первого вице-спикера Рады.