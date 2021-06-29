Рада вернула тюрьму за недостоверное декларирование

Верховная Рада согласилась с предложениями президента к закону «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления».
За соответствующий законопроект № 4651 с предложениями главы государства повторно проголосовали 315 народных депутатов на пленарном заседании в Киеве во вторник.
Согласно с предложением президента законодательство дополнено санкцией в виде ограничения свободы сроком до 2 лет за непредоставление декларации субъектом декларирования.
По предложению президента статья 366-3 Уголовного кодекса «Непредоставление субъектом декларирования декларации...» дополнена положением, согласно которому за умышленное непредоставление декларации предусмотрен не только штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, не только общественные работы на срок от 150 до 240 часов, но и ограничение свободы на срок от двух лет, или лишение свободы сроком на один год.
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