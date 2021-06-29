Инвестиции в проект Starlink могут составить $20-30 млрд

Общий объем инвестиций в проект по обеспечению беспроводного интернета по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink может достигнуть $20-30 млрд. Об этом заявил во вторник глава компании SpaceX (Space Exploration Technologies) Илон Маск, выступая по видеосвязи на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress, MWC) в Барселоне.

По его словам, общие инвестиции в Starlink составят от $5 млрд до $10 млрд, прежде чем проект достигнет положительного денежного потока. При этом за все время существования проекта общий объем капиталовложений может составить «$20-30 млрд», добавил Маск. «Другими словами, это много», — сказал он. Кроме того, глава SpaceX ожидает, что в течение следующего года число клиентов Starlink достигнет полумиллиона.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. В мае 2019 года в космос были выведены первые ее 60 аппаратов.