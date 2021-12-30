Маск отверг обвинения в намерении «доминировать» в космосе

В космосе есть место для «десятков миллиардов» космических аппаратов, поэтому запуск тысяч спутников связи Starlink не ограничивает конкуренцию в космосе и не лишает другие компании возможностей занимать ту же нишу, заявил основатель компании SpaceX (запускает проект спутникового интернета Starlink) Илон Маск в разговоре с Financial Times.
Так предприниматель ответил на критику главы Европейского космического агентства Джозефа Ашбахера, который заявил о намерении Маска «доминировать в новой космической экономике». «Космос станет куда более ограниченным местом в плане частот и орбитальных слотов», — предупредил Ашбахер. Он призвал европейские страны не поощрять спутниковую экспансию Starlink, заявив, что это может привести установлению Маском собственных правил в отрасли.
«Правительства европейских стран сообща должны быть заинтересованы в том... чтобы давать европейским провайдерам равные возможности действовать на рынке», — подчеркнул Ашбахер.
SpaceX в рамках проекта Starlink запустила около 2 тыс. спутников и планирует отправить в космос еще десятки тысяч.
«Космос просто огромен, а спутники очень крошечные, — сказал на это Маск. — Это не та ситуация, когда мы каким-либо образом эффективно ограничиваем других. Мы никому ничего не запрещали и не собираемся».
Он сравнил спутники на низкой околоземной орбите с автомобилями на Земле: «Пара тысяч спутников — это пустяк. Это как, эй, вот пара тысяч машин на Земле — ни о чем».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016