Маск отверг обвинения в намерении «доминировать» в космосе

В космосе есть место для «десятков миллиардов» космических аппаратов, поэтому запуск тысяч спутников связи Starlink не ограничивает конкуренцию в космосе и не лишает другие компании возможностей занимать ту же нишу, заявил основатель компании SpaceX (запускает проект спутникового интернета Starlink) Илон Маск в разговоре с Financial Times.

Так предприниматель ответил на критику главы Европейского космического агентства Джозефа Ашбахера, который заявил о намерении Маска «доминировать в новой космической экономике». «Космос станет куда более ограниченным местом в плане частот и орбитальных слотов», — предупредил Ашбахер. Он призвал европейские страны не поощрять спутниковую экспансию Starlink, заявив, что это может привести установлению Маском собственных правил в отрасли.

«Правительства европейских стран сообща должны быть заинтересованы в том... чтобы давать европейским провайдерам равные возможности действовать на рынке», — подчеркнул Ашбахер.

SpaceX в рамках проекта Starlink запустила около 2 тыс. спутников и планирует отправить в космос еще десятки тысяч.

«Космос просто огромен, а спутники очень крошечные, — сказал на это Маск. — Это не та ситуация, когда мы каким-либо образом эффективно ограничиваем других. Мы никому ничего не запрещали и не собираемся».

Он сравнил спутники на низкой околоземной орбите с автомобилями на Земле: «Пара тысяч спутников — это пустяк. Это как, эй, вот пара тысяч машин на Земле — ни о чем».