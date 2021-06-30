Рада приняла закон об упрощении присоединения к газовым сетям

Верховная Рада 261-мя голосами приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4578-1 о внесении изменений в ряд законов относительно некоторых вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе, направленный на упрощение таких присоединений.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно объяснительной записке к проекту закона, его принятие позволит повысить эффективность использования газовой инфраструктуры и упростить процедуры присоединения к газовым сетям, которыми владеют субъекты естественных монополий.
«Планируется внесение в закон Украины „О рынке природного газа“ изменений, направленных на отмену законодательно установленного обязательного разделения присоединения на типы, изменение подходов к определению платы за присоединение, нормирование сроков выполнения мер по присоединению, защиту заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы», — говорится в документе.
Кроме того, планируется внести изменения в закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», которыми внедряется инструмент государственного контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи.
Как сообщалось, ранее соавтор указанного законопроекта, глава газового подкомитета энергокомитета Рады Андрей Жупанин (фракция «Слуга народа») сообщил, что документ был разработан экспертами с привлечением всех заинтересованных сторон газового рынка. По его словам, документ учитывает большинство прогрессивных норм правительственного законопроекта № 4578, в то же время предлагает более действенный подход к механизму упрощения присоединений и содержит ряд принципиальных отличий.
«Предлагаем, в частности, отменить обязательное разделение присоединений на стандартное и нестандартное, упросить вопрос присоединений и доступа к сетям, сузить до одного-двух оснований для отказа в присоединении», — отметил Жупанин.
Помимо этого, предлагается пересмотреть отдельные вопросы разрешительного характера, устранить возможности для затягивания времени присоединения и надуманных отказов в нем, а также четко определяет права заказчиков строительства или собственников существующих объектов в вопросах присоединения к газовым сетям, пояснил депутат.
Жупанин также отметил, что предусматривается поход к определению стоимости присоединений, исходя из мощности и расстояния от его места.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016