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Рада приняла закон об упрощении присоединения к газовым сетям

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Рада приняла закон об упрощении присоединения к газовым сетям

Верховная Рада 261-мя голосами приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4578-1 о внесении изменений в ряд законов относительно некоторых вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе, направленный на упрощение таких присоединений.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно объяснительной записке к проекту закона, его принятие позволит повысить эффективность использования газовой инфраструктуры и упростить процедуры присоединения к газовым сетям, которыми владеют субъекты естественных монополий.

«Планируется внесение в закон Украины „О рынке природного газа“ изменений, направленных на отмену законодательно установленного обязательного разделения присоединения на типы, изменение подходов к определению платы за присоединение, нормирование сроков выполнения мер по присоединению, защиту заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы», — говорится в документе.

Кроме того, планируется внести изменения в закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», которыми внедряется инструмент государственного контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи.

Как сообщалось, ранее соавтор указанного законопроекта, глава газового подкомитета энергокомитета Рады Андрей Жупанин (фракция «Слуга народа») сообщил, что документ был разработан экспертами с привлечением всех заинтересованных сторон газового рынка. По его словам, документ учитывает большинство прогрессивных норм правительственного законопроекта № 4578, в то же время предлагает более действенный подход к механизму упрощения присоединений и содержит ряд принципиальных отличий.

«Предлагаем, в частности, отменить обязательное разделение присоединений на стандартное и нестандартное, упросить вопрос присоединений и доступа к сетям, сузить до одного-двух оснований для отказа в присоединении», — отметил Жупанин.

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Помимо этого, предлагается пересмотреть отдельные вопросы разрешительного характера, устранить возможности для затягивания времени присоединения и надуманных отказов в нем, а также четко определяет права заказчиков строительства или собственников существующих объектов в вопросах присоединения к газовым сетям, пояснил депутат.

Жупанин также отметил, что предусматривается поход к определению стоимости присоединений, исходя из мощности и расстояния от его места.

газ, Верховная Рада
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