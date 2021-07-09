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Численность населения ЕС снизилась за время пандемии

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Численность населения ЕС снизилась за время пандемии

Общая численность населения Евросоюза сократилась с 447,3 млн человек до 447 млн человек в 2020 году. Об этом в пятницу сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Исследователи отмечают, что с начала тысячелетия население ЕС неуклонно росло, в основном за счет миграции. Авторы предполагают, что сокращение численности жителей Евросоюза в прошлом году возникло из-за негативного воздействия пандемии коронавируса.

В сообщении агентства также говорится о том, что население ЕС продолжает стареть. Доля лиц в возрасте от 80 лет и старше за последние 20 лет почти удвоилась с 3,4% в 2001 году до 5,9% в 2020 году. В городах доля лиц трудоспособного возраста выше, чем в сельской местности, а коэффициент фертильности в сельской местности выше, чем в городах.

Средний возраст европейских матерей при рождении первого ребенка увеличился с 28,8 лет в 2013 году до 29,4 лет в 2019 году. При этом доля живорождений у матерей старше 40 лет в ЕС увеличилась более чем вдвое: с 2,4% в 2001 году до 5,4% в 2019 году.

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В период с 2014 по 2019 год граждане Марокко и Албании были двумя крупнейшими группами, получавшими гражданство государства-члена ЕС. С 2014 по 2018 год граждане Турции составляли третью по величине группу на получение гражданства. Однако в 2019 году это место заняли граждане Великобритании.

Авторы исследования прогнозируют, что к 2080 году число жителей ЕС сократится до 419 млн человек.

ЕС
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