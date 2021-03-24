Мэр Днепра Филатов публично сделал прививку от COVID-19

Мэр г.Днепр Борис Филатов в среду вакцинировался от COVID-19.
«Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию», — написал он на своей странице в Facebook.
При этом Филатов подчеркнул, что в Украине высокий процент отказа от вакцинации, в частности среди медиков. В то же время, по его словам, огромное количество людей хотят вакцинироваться, но не могут.
«Странно, но, например, учителя просто стоят в очереди и, в отличие от тех же медработников, не переживают, что вакцина „какая-то не такая“. Вакцинация „публичных персон с целью популяризации“ тоже стала откровенно смахивать на узаконение ВИП-вакцинации для элит и селебрити...Каковы выводы? Вакцинироваться необходимо», — отметил он.
Так, Филатов добавил, что государство обязано проводить четкую информационную политику в отношении вакцинации, о важности которой должны говорить медработники.
«И самое главное, нужно срочно вносить изменения в документы Минздрава, которые бы позволили использовать лишние дозы не для „публичных персон“, а для людей, записавшихся в очередь. Поверьте, желающих найдётся сколько угодно», — подчеркнул мэр Днепра.
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