Президент Литвы попросил Польшу помочь с миграционным кризисом

Обеспечение безопасности и стабильности в регионе на фоне миграционного кризиса и других вызовов возможно лишь в результате совместных усилий соседних стран. Об этом во время встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой заявил находящийся в воскресенье в Варшаве с визитом президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

«В сфере безопасности мы являемся союзниками и только общими усилиями можем обеспечить стабильность в регионе», — приводятся в сообщении слова литовского лидера.

Науседа призвал Варшаву включиться в решение проблемы пресечения потока нелегальных мигрантов из стран Азии, проникающих в Литву из соседней Беларуси, с которой также начинает сталкиваться и Польша. «Необходимо незамедлительно решить вопрос усиления охраны внешних границ ЕС», — заявил Науседа.

С начала года в Литве задержаны 1 634 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в страну с территории Беларуси. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.