Президент Литвы попросил Польшу помочь с миграционным кризисом

Обеспечение безопасности и стабильности в регионе на фоне миграционного кризиса и других вызовов возможно лишь в результате совместных усилий соседних стран. Об этом во время встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой заявил находящийся в воскресенье в Варшаве с визитом президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.
«В сфере безопасности мы являемся союзниками и только общими усилиями можем обеспечить стабильность в регионе», — приводятся в сообщении слова литовского лидера.
Науседа призвал Варшаву включиться в решение проблемы пресечения потока нелегальных мигрантов из стран Азии, проникающих в Литву из соседней Беларуси, с которой также начинает сталкиваться и Польша. «Необходимо незамедлительно решить вопрос усиления охраны внешних границ ЕС», — заявил Науседа.
С начала года в Литве задержаны 1 634 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в страну с территории Беларуси. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016