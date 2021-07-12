«Доступную ипотеку» уже получили 554 семьи

По состоянию на 12 июля банки по государственной программе «Доступная ипотека 7%» подписали 554 кредитных договоров на сумму 470,06 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Среди согласованных ипотечных сделок доля «вторички» составляет 78,81%. В региональном разрезе преобладает Киев (34,8%) и Киевская область (29,1%). Далее располагаются Харьковская (6,3%), Львовская (5,6%) и Ровенская (4%) области.
Отмечается, что 881 заявка сейчас рассматривается банками на сумму 759,86 млн грн. Традиционно большинство заявок касается вторичного рынка (80,49%).
К программе пока присоединились 15 банков.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016