Большинство кредитов «Доступной ипотеки 7%» выданы на недвижимость на вторичке

Почти 73% кредитов по программе «Доступная ипотека 7%» выданы на недвижимость на вторичном рынке, при этом за неделю уполномоченные банки увеличили количество выданных по данной программе кредитов на 7%, до 495 займов на общую сумму 421 млн грн, сообщило Министерство финансов.
«По состоянию на 29 июня этого года, уполномоченные банки по выполнению госпрограммы „Доступная ипотека 7%“ подписали 495 кредитных договоров на общую сумму 421,3 млн грн, при этом как на первичном (22,13%), так и на вторичном (соответственно — 77,87%) рынке», — указало министерство в релизе на сайте во вторник.
Наибольшее количество кредитов выдано в Киеве — 35%, Киевской области — 29%, а также Харьковской — 6,5% и Львовской — 5,7% областях, уточнил Минфин.
В настоящее время банки рассматривают 819 заявок на участие в программе на общую сумму 705,5 млн грн, их которых 19% — это ипотека на недвижимость на первичном рынке, 81% — на вторичном, добавили в министерстве.
По его данным, за неделю количество заявок увеличилось на 5%.
Как сообщалось, к программе «Доступная ипотека 7%» присоединились 14 банков. Она работает с 1 марта 2021 года.
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