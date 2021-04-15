У Зеленского обещают существенно расширить программу ипотеки под 7%

Принятие законопроекта № 5308 «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021 год“ по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем» позволит выдать около 8 тыс. ипотечных кредитов на жилье и передать 12 тыс. квартир в финансовый лизинг, отмечается в сообщении на странице Украинской финансовой жилищной компании в Facebook.
«Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабирует имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования», — цитируется заместитель главы Офиса Президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко.
По его словам, также стал доступным новый механизм лизинга жилья: приобрести жилье в лизинг под 5% годовых смогут такие социальные группы, как медики, военнослужащие, педагоги, полицейские и спасатели.
Реализацией инициативы президента будет заниматься «Укрфинжилье». Оно будет предоставлять долгосрочную доступную ипотеку на условиях фиксированной ставки 7%, сроком до 30 лет с первым взносом 20%, а также жилье в финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса и под 5% годовых.
Как сообщалось, Верховная Рада Украины 13 апреля приняла за основу законопроект 5308, который предлагает выпуск ценных бумаг на 20 млрд грн для реализации президентской программы «Доступная ипотека». Законопроект в первом чтении поддержали 263 народных депутатов.
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