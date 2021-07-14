Опасные дорожные покрытия для мотошин

Любая поездка на байке сродни приключению: мотоциклиста «поджидают» внезапно откуда-то взявшиеся пешеходы, полиция, дорожно-ремонтные работы, нагрянувший ливень. В последнем случае проблем будет меньше, если у вас моторезина Bridgestone на tireshop.ua, соответствующая сезону и погоде. Но чаще всего в условиях Киева или иного постсоветского города байкера поджидают дорожные препятствия, иногда в виде сюрпризов. Какие из них самые опасные, как в плане безопасности поездки, так и целостности шины?

Брусчатка и дорожная разметка

Первая не подходит для езды на мотоцикле ни в каком случае. Ни одни покрышки из ассортимента любого интернет-магазина резины не выдержат подобного испытания. Камень будет скользить под колесами байка хоть в солнечную погоду, хоть в ливень, когда поверхность превращается буквально в каток. Если вам необходимо проехать по брусчатке, заранее сбавьте скорость, поворачивайте и тормозите с осторожностью. Но лучше вообще объехать такую улицу.

Дорожная разметка — незаметный и «тихий» враг мотоциклиста. Старайтесь на наезжать на свежую краску: запросто можно поскользнуться. Целесообразнее не заезжать на полоски и знаки.

Незапланированный «поход» за шинами в интернет-магазин могут «спровоцировать» «лежачие полицейские». Особенно если они заранее не обозначены соответствующими знаками, плюс, на плохо освещенном месте. Налетев на «полицейского», можно отправиться в неприятный полет. Покрышки получат сильнейшую деформацию и восстановлению не подлежат. Она может появиться не сразу, а позже, в виде, например, грыжи.

Ремонт дороги

Еще одна угроза, неожиданная и реальная. Серьезные травмы могут принести открытые канализационные люки, большие ухабы. Разлитый на дороге битум или горюче-смазочные материалы тоже не подарок. Даже если вам удалось спокойно проехать опасный участок, ГСМ останется на шинах, и в дальнейшем, перемешавшись с грязью, будет разъедать резину, попадать на тормозные колодки: в итоге придется менять и то и другое.

Также стоит объезжать:

разлитый бетон;

рассыпанный гравий;

строительный мусор;

опавшие листья после дождя!

Все эти «прелести» доступны практически ежедневно и могут спровоцировать аварию, а в лучшем случае поспособствовать быстрому износу покрышек.

Прогрев мотошин

Если скаты не показывают в полной мере своих эксплуатационных качеств, это тоже грозит неприятностями: начиная от аварий, плохой управляемости и заканчивая преждевременным износом скатов. Избавится от этого можно, если покрышки прогреты до рабочей температуры, которая составляет, в зависимости от типа изделий, от 60 до 90 градусов. Только тогда шина покажет максимум своих возможностей.

Как осуществить правильный и быстрый прогрев? Процесс чем-то напоминает обкатку:

с момента старта нужно постепенно увеличивать радиусы поворотов;

затем скорость;

проедьте не менее 2–3 км.

Сначала прогревается центр, потом боковые радиусы летней мотошины. В холода дело сложнее. Даже если вам удалось прогреть покрышки перед выездом, низкая температура воздуха сведет на нет ваши старания. Шина затвердеет, пятно контакта станет меньше, управляемость и устойчивость хуже. В общем, езда в холодную осенне-весеннюю погоду — плохой вариант, не говоря уже о зиме.