В Кабмине хотят запретить ввоз бензиновых машин с 2030 года

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) предлагает с 2030 года запретить ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте ведомства.

«Документ разработали в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив», — говорится в сообщении.

Цель законопроекта — стимулировать использование электромобилей, в связи с чем предусмотрен поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине. Так, с 1 января 2027 года предлагается запретить ввоз подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а с 1 января 2030 года — новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

При этом в проекте уточняется, что запрет не коснется автомобилей для вооруженных сил и других военных формирований, а также фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Запрет также не затронет машины, которые получают в наследство, и ретро-автомобилей старше 1981 года.

При условии полной замены автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили исчезнет потребность в потреблении горючего, что уменьшит потребление нефти и газа и окажет положительное влияние на уменьшение зависимости Украины от России, отмечается в пояснительной записке.

Накануне, 14 июля, Европейская комиссия опубликовала пакет предложений по сокращению вредных выбросов в атмосферу European Green Deal. Он, в частности, предполагает переход на полностью «чистые», не оставляющие выбросов углекислого газа автомобили к 2035 году.