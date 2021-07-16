КС признал конституционным установление минимального оклада в размере прожиточного минимума

Конституционный суд Украины признал конституционными предписания закона «Об оплате труда», которым минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере не менее прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 15 июля, по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины, сообщает пресс-служба суда.

Авторы ходатайства, в частности, утверждали, что прожиточный минимум не может использоваться для установления минимального должностного оклада (тарифной ставки), поскольку он является только социальной гарантией того, что минимальная заработная плата не будет установлена ниже уровня величины, достаточной «для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности».

Народные депутаты отмечали, что после вступления в силу закона № 1774 в оспоренных нормах закона и Кодекса для установления размера минимального должностного оклада (тарифной ставки) применена величина, которая в денежном выражении меньше, чем та, что использовалась для вычисления должностных окладов до внесения соответствующих изменений.

Конституционный суд проанализировал оспоренные предписания закона в связи с нормами других актов, регулирующих оплату труда и социальную защиту и пришел к выводу, что «минимальная заработная плата», «прожиточный минимум» и «минимальный должностной оклад» не являются тождественными явлениями. Как указал суд, минимальный должностной оклад «тарифная ставка» не является разновидностью государственных социальных гарантий и применяется во время формирования тарифной системы оплаты труда, а также является основанием для дифференциации размеров заработной платы. В то же время, размер минимальной заработной платы и минимального должностного оклада не могут быть ниже, чем прожиточный минимум.

При определении размера минимальной заработной платы и установлении размера минимального должностного оклада (тарифной ставки) полномочные органы государственной власти должны учитывать, что их размеры должны обеспечивать личные потребности не только каждого сотрудника, но и членов их семей, если они не способны или не в состоянии обеспечить своим трудом или иным образом удовлетворение этих потребностей самостоятельно.

«Таким образом, даже в случае установления Кабинетом министров Украины минимального должностного оклада (тарифной ставки) в размере, меньшем размера минимальной заработной платы, применение норм действующего законодательства в их совокупности гарантирует соблюдение требований части четвертой статьи 43 Конституции Украины», — подчеркивают в суде.

Минимальным размером выплат, которые должен получать каждый как основной источник существования для обеспечения реализации конституционного права на достаточный жизненный уровень, является прожиточный минимум, размер которого с учетом его сути и назначения определяет Верховная Рада Украины в соответствующем законе.

Конституционный суд Украины указал, что во исполнение предписаний Конституции и законов Украины Кабинет иинистров Украины обязан устанавливать такой размер минимального должностного оклада (тарифной ставки), чтобы его использование в тарифной системе оплаты труда не только обеспечило достаточный жизненный уровень для того, кто работает, но и поощряло работника к улучшению условий жизни для себя и своей семьи.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.