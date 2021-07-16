Верховный суд призвал власть соблюдать Конституцию и уважать независимость судей

Верховный Суд поддерживает положительные сдвиги, направленные на построение независимого и справедливого суда в Украине, однако подчеркивает, что все изменения должны происходить в соответствии с Конституцией Украины, говорится в заявлении ВС, обнародованном в пятницу.
«Конституция Украины определяет, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что Верховный суд как высший суд в системе судоустройства Украины в своей деятельности руководствуется принципом верховенства права. Этот принцип отражен в сотнях тысяч решений суда.
«Задачей суда всегда является защита нарушенных прав и свобод, как того требует Конституция Украины и Конвенция о защите прав человека и основных свобод», — подчеркивают в суде.
Там отмечают, что ВС всегда поддерживал и продолжает поддерживать «все положительные сдвиги, происходящие в государстве, направленные на построение честного, справедливого, открытого, независимого суда и сильной демократической Украины».
«Любые реформы, способствующие этому, получают безусловную поддержку со стороны Верховного суда. В то же время все изменения должны происходить только в соответствии с Конституцией Украины. Реформирование судебной власти невозможно без уважения к независимости суда и судей и без понимания функций и роли суда в государстве», — резюмируют в ВС.
Как сообщалось, 14 июля ВС отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КС.
Позже в Офисе президента назвали решение ВС таким, что было «принято в интересах Тупицкого и которое является подготовкой к попытке уничтожения судебной реформы в Украине через рычаги Конституционного суда».
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