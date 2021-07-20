США и Германия договорились по «Северному потоку — 2» и Украине

США и Германия в ближайшие дни объявят о сделке, которая разрешит давний спор по поводу российского газопровода Nord Stream 2 («Северный поток — 2») и Украине. Об этом сообщили Reuters источники, знакомые с ходом переговоров.

«Мы ожидаем, что эти переговоры приведут к решению в ближайшие дни», — рассказал один из собеседников агентства. Другой источник сообщил, что обе стороны близки к соглашению, которое успокоит опасения как американских, так и украинских законодателей.

Неделей ранее, на встрече в Белом доме президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать свои разногласия по поводу трубопровода. Тогда они согласились, что Москве нельзя позволить использовать энергетику в качестве инструмента давления на соседнюю страну — Украину.

США считают, что трубопровод, строительство которого завершено на 98%, увеличит зависимость Европы от российского газа и может лишить Украину транзитных сборов. По словам собеседников агентства, Германия обяжется «реверсировать поток» газа в Украину, если Россия когда-нибудь прекратит поставки в Восточную Европу.