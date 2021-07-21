Войти
До конца лета в Украину должны поставить 13 млн доз вакцин
официально
До конца лета в Украину должны поставить 13 млн доз вакцин
Зеленский считает, что НАТО и ЕС должны пригласить к себе Украину
евроинтеграция
Зеленский считает, что НАТО и ЕС должны пригласить к себе Украину

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

медицина
RSS

COVID-вакцину Pfizer начнут изготавливать в Южной Африке

213
COVID-вакцину Pfizer начнут изготавливать в Южной Африке

Южноафриканская компания Biovac, которая базируется в Кейптауне, начнет производство вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19. Это впервые вакцина Pfizer будет изготавливаться на территории Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Изготовленную в ЮАР вакцину планируют распространять по всей Африке, чтобы помочь удовлетворить острую потребность европы в дополнительных дозах вакцины на фоне недавнего всплеска случаев заболевания.

Читайте также: За первое полугодие расходы бюджета не выполнены на 44 миллиарда гривен

Компания Biovac получит большие партии ингредиентов для изготовления вакцины из Европы, смешает их, поместит во флакон и упакует для распространения. Ожидается, что производство вакцины в ЮАР начнется в 2022 году. Цель — изготовить более 100 млн доз вакцины за год.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла сказал, что компания хочет предоставить доступ к своей вакцины людям по всему миру, но подавляющее большинство доз вакцины было продано по двусторонним соглашениям в богатые страны.

Pfizer, Южная Африка
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 21 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Блицкриг, «котел», нокаут, или О творческом стиле Банковой

Громкие политические судебные процессы – это маркер и политической борьбы, и отношений между ветвями власти. Я сразу говорил, что воевать против Медведчука в суде – это проигрышный сценарий для Банковой и Зеленского. А все остальные убедились в этом в мае, когда Медведчук с адвокатами устроили «зеленым» в суде настоящее «избиение младенцев».
Даниил Богатырев
Даниил Богатырев
политолог

Офис президента «на тропе войны» против судебной власти

ОП ведет войну против Конституционного суда - а теперь еще и Верховного суда. После того, как Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения главы КС, ГБР возбудило дело против судей. «Пробуксовка» с делом Медведчука наглядно демонстрирует, почему ОП взял курс на уничтожение независимости и подчинение судебной власти.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

«Северный поток-2» как символ нового расклада сил Россия-Украина-ЕС

Новости, связанные с проектом «Северный поток-2», интересны тем, что они как в капле воды отражают хитросплетения и взаимосвязи европейской политики – и в плоскости Россия-ЕС, и в плоскости Украина-ЕС, и в плоскости Россия-Украина.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016