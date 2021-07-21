COVID-вакцину Pfizer начнут изготавливать в Южной Африке

Южноафриканская компания Biovac, которая базируется в Кейптауне, начнет производство вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19. Это впервые вакцина Pfizer будет изготавливаться на территории Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Изготовленную в ЮАР вакцину планируют распространять по всей Африке, чтобы помочь удовлетворить острую потребность европы в дополнительных дозах вакцины на фоне недавнего всплеска случаев заболевания.

Компания Biovac получит большие партии ингредиентов для изготовления вакцины из Европы, смешает их, поместит во флакон и упакует для распространения. Ожидается, что производство вакцины в ЮАР начнется в 2022 году. Цель — изготовить более 100 млн доз вакцины за год.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла сказал, что компания хочет предоставить доступ к своей вакцины людям по всему миру, но подавляющее большинство доз вакцины было продано по двусторонним соглашениям в богатые страны.