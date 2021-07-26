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Крупнейшая табачная компания мира поддержала запрет сигарет в Британии

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Крупнейшая табачная компания мира поддержала запрет сигарет в Британии

Руководство Philip Morris International, крупнейшей табачной компании в мире (выпускает сигареты марок Marlboro и L&M, а также системы нагревания табака IQOS), выступает за запрет продажи сигарет на территории Великобритании. Об этом в интервью The Telegraph заявили председатель правления компании Андре Каланцопулос и главный исполнительный директор Яцек Олзак.

«С сигаретами следует обращаться как с бензиновыми автомобилями и запретить их в течение десяти лет», — сказали они.

По словам Каланцопулоса, компания положительно оценивает «прогрессивный» подход властей Великобритании к регулированию рынка электронных сигарет и других устройств для нагревания табака, призванных отучить людей от курения. Он считает, что запрет на продажу сигарет «может быть одним из решений, но этого недостаточно».

«Мы можем увидеть мир без сигарет. И на самом деле чем раньше это произойдет, тем лучше для всех», — заметил Олзак.

Летом 2019 года британское правительство представило концепцию по улучшению здоровья населения. Одна из ее главных целей — полный отказ от курения к 2030 году. Концепция предлагает более активное использование электронных сигарет и средств бездымного нагревания табака. Авторы документа исходили из того, что они менее опасны, — до тех пор, пока не появятся более полные исследования их воздействия на здоровье.

За последние несколько лет британские ученые провели два больших исследования влияния электронных сигарет на легкие человека: первое было опубликовано в 2015 году, второе, подтвердившее результаты первого, — в 2018 году. Оба исследования проводились представителями нескольких университетов страны и Центра исследования онкологических заболеваний Великобритании под патронатом Управления здравоохранения Англии. Ученые подтвердили, что электронные сигареты на 95% менее опасны обычных.

Великобритания является страной с одним из самых жестких антитабачных законов в мире. Еще в 1985 году здесь запретили рекламировать сигареты по телевидению, в 2003 году — на рекламных щитах. С 2005 года табачным компаниям запрещено быть спонсорами публичных мероприятий и спортивных соревнований. В 2016 году все сигареты на территории Великобритании стали продаваться в одинаковых упаковках болотно-зеленого цвета.

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Кроме того, в 2007 году Британия первой в мире запретила курение в публичных местах — ресторанах и кафе. Во всех аэропортах страны убрали помещения для курильщиков. В том же 2007-м власти повысили возраст, с которого можно продавать молодым людям сигареты, с 16 до 18 лет. Месяц назад Всепартийная парламентская группа Великобритании (APPG) призвала федеральное правительство рассмотреть вопрос о повышении минимального возраста продажи сигарет с 18 до 21 года.

Великобритания, сигареты, Philip Morris
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