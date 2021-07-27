В олимпийском Токио выявили рекордное количество случаев инфицирования коронавирусом

Власти Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 2 848 случаев заражения новым коронавирусом, что стало рекордом соответствующего показателя. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная во вторник токийской администрацией.

Предыдущий максимум был зафиксирован в столице Японии 7 января - 2 520 случаев инфицирования. Между тем неделю назад в регионе было подтверждено лишь 1 387 заражений. Кроме того, 82 жителя Токио в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии после инфицирования. В последний раз 80 зараженных с тяжелыми симптомами находились в столичных больницах 18 мая.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.