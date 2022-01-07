Число заражений коронавирусом в Токио за неделю выросло в 12 раз

Число заражений коронавирусом в Токио за сутки составило 922, сообщила столичная мэрия, это в 12 раз больше, чем в прошлую пятницу неделю назад, когда было зафиксировано 78 заражений.
Всего в стране впервые с середины сентября выявлено более 6 тысяч заражений.
Высокий уровень заражений отмечен в трех префектурах, где с воскресенья вводится режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом — на Окинаве, в Хиросиме и Ямагути. На Окинаве впервые с начала пандемии число заражений превысило тысячу человек — 1414. В Ямагути 180 (рекорд с начала пандемии был вчера — 181 случай), в Хиросиме 429, что также стало рекордом с начала пандемии.
В трех префектурах Японии — Хиросиме, Ямагути и Окинаве — с 9 по 31 января будет введен режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.
На Окинаве и в Ямагути распространение заболеваний началось с американских баз, так как, как выяснилось, американские военные перед прибытием в Японию с сентября не проходили ПЦР-тестирование. В Хиросиме очаг заболеваний находится в приграничных с Ямагути районах.
Всего с начала пандемии в Японии заболели 1,74 миллиона человека, скончались 18,4 тысячи.
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