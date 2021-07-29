В олимпийском Токио третий день подряд регистрируется рекорд заражений коронавирусом

Власти Токио, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 3 865 случаев заражения новым коронавирусом, что стало очередным максимумом. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в четверг столичной администрацией.
Предыдущие антирекорды были зафиксированы в среду (3 177 случаев) и во вторник (2 848).
В Токио за неделю динамика суточного прироста увеличилась почти в два раза. В японской столице с 12 июля действует режим ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.
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