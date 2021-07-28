В олимпийском Токио второй день подряд антирекорд по числу заражений коронавирусом

Число выявленных за минувшие сутки случаев заражения коронавирусом в Токио, где проходят Олимпийские игры, превысит 3 тыс. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.
Таким образом, японская столица второй день подряд обновит антирекорд суточного прироста новых случаев инфицирования за все время пандемии. Во вторник суточный прирост составил 2 848 новых случаев — это стало абсолютным антирекордом за все время с начала пандемии и обновило предыдущий показатель, установленный в январе этого года. Ожидается, что токийская администрация обнародует официальную статистику в ближайшее время.
Губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя в среду утром ситуацию с распространением вируса в столице, призвала столичную молодежь как можно скорее привиться от нового коронавируса. По ее словам, подавляющее большинство новых случаев инфицирования коронавирусом приходится как раз на возрастные группы от 20 до 40 лет. Губернатор подчеркнула, что число тяжелых случаев среди пожилых людей значительно снизилось, объяснив это продолжающейся вакцинацией.
В Токио за неделю динамика суточного прироста увеличилась почти в два раза. В японской столице с 12 июля действует режим ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.
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