Как выбрать видеорегистратор для офиса

Типы видеорегистраторов
Видеорегистратором называют устройства, предназначенные для записи, хранения и воспроизведения видеоданных. Они имеют возможность подключения к интернету, что позволяет просматривать информацию на компьютере или телефоне, находясь в любой точке мира.
В зависимости от типа камер, с которыми регистраторы взаимодействуют — аналоговыми или IP, они делятся на цифровые, сетевые и гибридные (DVR, NVR, HVR или XVR соответственно).
Другим доступным вариантом в этом случае являются гибридные устройства. При использовании XVR к системе можно подключить как аналоговые, так и сетевые камеры, что облегчит модернизацию сети.
Какие параметры также должны учитываться при выборе видеорегистратора
Первостепенную важность имеют следующие характеристики:
Максимальное разрешение обеспечивает качественную картинку, однако при выборе устройства необходимо обратить внимание еще на несколько параметров:
Также в зависимости от конкретной задачи можно выбрать устройство с дополнительными функциями. Например, многие видеорегистраторы Hikvision позволяют:
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