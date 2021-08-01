Как выбрать видеорегистратор для офиса

Типы видеорегистраторов

Видеорегистратором называют устройства, предназначенные для записи, хранения и воспроизведения видеоданных. Они имеют возможность подключения к интернету, что позволяет просматривать информацию на компьютере или телефоне, находясь в любой точке мира.

В зависимости от типа камер, с которыми регистраторы взаимодействуют — аналоговыми или IP, они делятся на цифровые, сетевые и гибридные (DVR, NVR, HVR или XVR соответственно).

Другим доступным вариантом в этом случае являются гибридные устройства. При использовании XVR к системе можно подключить как аналоговые, так и сетевые камеры, что облегчит модернизацию сети.

Какие параметры также должны учитываться при выборе видеорегистратора

Первостепенную важность имеют следующие характеристики:

Количество каналов: этот параметр определяет число камер, которые могут быть одновременно подключены для записи и воспроизведения (например, 4, 8 или 16).

Разрешение видео: регистраторы могут записывать видеопоток с разным расширением, например, D1 (720 x 576 пикселей) или HD (1280 x 720 пикселей).

Максимальное разрешение обеспечивает качественную картинку, однако при выборе устройства необходимо обратить внимание еще на несколько параметров:

Частота кадров: для сохранения плавности видеозаписи кадровая частота (FPS — количество сменяемых кадров за одну секунду) должна быть не менее 25. Часто производители в инструкции указывают общую частоту кадров для всех видеоканалов, например, если для 8-канального цифрового видеорегистратора FPS указан как 200, это означает, что для каждого канала кадровая частота составляет 25 кадров в секунду.

Размер жесткого диска: видеорегистраторы записывают захваченное видео на встроенный жесткий диск. Выбирая устройство, нужно учитывать количество используемых камер, продолжительность хранения записи, частоту кадров и разрешение.

Также в зависимости от конкретной задачи можно выбрать устройство с дополнительными функциями. Например, многие видеорегистраторы Hikvision позволяют: