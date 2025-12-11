Лагард: Пропозиція ЄК щодо використання російських активів для фінансування України є найближчою до вимог міжнародного права

Остання пропозиція Європейської комісії щодо використання заморожених російських активів для фінансування України є найближчою до вимог дотримання міжнародного права.

Про це заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, передає Укрінформ із посиланням на Euronews.

Схема, офіційно представлена європейським столицям минулого тижня, спрямована на залучення до 210 мільярдів євро російських активів, що зберігаються в ЄС. Лагард сказала, що це також має заспокоїти інвесторів, які побоюються, що так званий «репараційний кредит» рівносильний конфіскації.

ЄЦБ неодноразово попереджав, що будь-яке незаконне використання активів може спровокувати відтік капіталу з єврозони та потенційно підірвати фінансову стабільність блоку. Подібні побоювання висловили Бельгія та брюссельський депозитарій цінних паперів Euroclear, де зберігається переважна більшість російських активів, призначених для кредиту.

«Я вважаю, що ця схема є найближчою до того, що я бачила, до чогось, що відповідає принципам міжнародного права», – сказала Лагард.

Вона додала, що «критично важливо», щоб юридична пропозиція ЄК «не позбавляла Росію права власності на активи».

«Я вважаю, що інвестори в активи, номіновані в євро, і загалом у Європі оцінять» те, що ЄС не прагне «вивести суверенні активи, бо це нам вигідно», сказала Лагард.

«Це дуже, дуже винятковий випадок», - додала вона.

Юридична аргументація ЄК ґрунтується на тому, що російські активи значною мірою перетворилися на готівку після того, як були заморожені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Оскільки санкції ЄС не дозволяють повернути залишки готівки до Москви, ці гроші більше не є власністю Кремля, заявляє ЄК. Натомість «активом» Москви є «претензія», яку вона має до фінансових установ ЄС, що зберігають ці кошти, включаючи Euroclear. В юридичній пропозиції ЄК також зазначається, що «готівкові залишки не є власністю Центрального банку Росії і не захищені суверенним імунітетом».

Наступного тижня відбудеться засідання Європейської ради, на якому лідери ЄС мають намір переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, який раніше відмовився підтримати пропозицію, якщо юридичні та фінансові ризики не будуть розділені, а інші країни також не зобов'яжуться використовувати російські активи, що є в їхній юрисдикції.

За словами чиновників ЄС, минулого тижня Бельгія запропонувала значні поправки до пропозиції ЄК, серед них – вимога, щоб інші країни ЄС надали необмежені фінансові гарантії на випадок, якщо Кремль подасть позов проти Бельгії про відшкодування збитків, що перевищують загальну вартість позики.

Єкврокомісія пропонує покрити лише дві третини, або 90 млрд євро, фінансових потреб Києва на 2026 і 2027 роки. Водночас ЄК заявила, що готова зрештою використати всі 210 млрд євро російських активів, заморожених у ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.