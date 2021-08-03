Пропавшего вчера главу Белорусского дома нашли повешенным в Киеве

Председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным.
Об этом сообщает полиция Киева.
«Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня (3 августа — ред.) в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания», — отмечается там.
В полиции сообщили, что мобильный телефон и личные вещи погибшего изъяты с места происшествия.
Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.
Правоохранители проведут допрос свидетелей, анализ видеозаписей с камер системы «Безопасный город», проведут экспертизы и следственные эксперименты.
«Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и т.д.», — говорится в сообщении.
Белорусский дом в Украине позиционирует себя как некоммерческую общественную организацию. На сайте Белдома указывается, что организация создана для помощи гражданам Беларуси и всем пострадавшим от режима Александра Лукашенко в Украине. Белдом предоставляет помощь с поиском съемного жилья, легализацией белорусов в Украине, трудоустройством и прочее.
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