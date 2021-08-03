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США прибегнут к чрезвычайным мерам из-за достижения потолка госдолга

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США прибегнут к чрезвычайным мерам из-за достижения потолка госдолга

Американский Минфин начал принимать «дополнительные чрезвычайные меры» из-за достижения потолка госдолга, сообщила министр финансов Джанет Йеллен в письме лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе. Оно опубликовано на сайте ведомства.

Среди дополнительных мер — сокращение инвестиций в фонд по выплате пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.

«Период времени, в течение которого чрезвычайные меры могут длиться в этом году, является более неопределенным в связи с экономическим влиянием пандемии», — отметила глава ведомства, попросив Конгресс «предпринять действия как можно скорее».

Йеллен указала, что в предыдущем письме от 23 июля предупреждала о том, что «начиная с 1 августа уровень задолженности США достигнет законодательно установленной максимальной величины».

Потолок госдолга был заморожен в США до 31 июля. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины.

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Два года назад потолок федерального долга был временно зафиксирован на уровне $22 трлн. Правительству было разрешено занимать на рынке ровно столько, сколько нужно для покрытия бюджетного дефицита, невзирая на лимит. Теперь срок этой «привилегии» истек: ограничение по уровню госдолга снова вступило в силу.

По состоянию на 29 июля общий госдолг США составлял около $28,5 трлн. Правительство больше не может наращивать долг через размещение новых госбумаг. Ранее Йеллен предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего «непоправимого ущерба» для экономики страны.

госдолг США
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