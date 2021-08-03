США прибегнут к чрезвычайным мерам из-за достижения потолка госдолга

Американский Минфин начал принимать «дополнительные чрезвычайные меры» из-за достижения потолка госдолга, сообщила министр финансов Джанет Йеллен в письме лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе. Оно опубликовано на сайте ведомства.
Среди дополнительных мер — сокращение инвестиций в фонд по выплате пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.
«Период времени, в течение которого чрезвычайные меры могут длиться в этом году, является более неопределенным в связи с экономическим влиянием пандемии», — отметила глава ведомства, попросив Конгресс «предпринять действия как можно скорее».
Йеллен указала, что в предыдущем письме от 23 июля предупреждала о том, что «начиная с 1 августа уровень задолженности США достигнет законодательно установленной максимальной величины».
Потолок госдолга был заморожен в США до 31 июля. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины.
Два года назад потолок федерального долга был временно зафиксирован на уровне $22 трлн. Правительству было разрешено занимать на рынке ровно столько, сколько нужно для покрытия бюджетного дефицита, невзирая на лимит. Теперь срок этой «привилегии» истек: ограничение по уровню госдолга снова вступило в силу.
По состоянию на 29 июля общий госдолг США составлял около $28,5 трлн. Правительство больше не может наращивать долг через размещение новых госбумаг. Ранее Йеллен предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего «непоправимого ущерба» для экономики страны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016