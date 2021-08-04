Пользователи WhatsApp получили новую функцию

WhatsApp запускает функцию отправки исчезающих фото и видео. Об этом сообщают представители компании.

Пользователи смогут отправить фотографии и видео с помощью опции «Посмотреть один раз». Получатель увидит их только один раз, после чего они автоматически удаляются.

Подобная функция уже работает в Instagram: получателю нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть изображение или видео. После закрытия, видео или изображение больше не будут доступны.

В WhatsApp предупреждают, что данная функция не гарантирует, что фото или видео не будут записаны получателям с помощью скринрекордера. Опция «Посмотреть один раз» станет доступна для смартфонов в ближайшем обновлении мессенджера.