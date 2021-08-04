Одобрение деятельности Зеленского снизилось до 29%

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского одобряют 29,3% украинцев, тогда как не одобряют 56,1%, свидетельствуют результаты всеукраинского исследования общественного мнения, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) с 24 июля по 1 августа.
При этом в КМИС отмечают снижение уровня поддержки деятельности действующего главы государства: в июне 2021 года о поддержке действий Зеленского заявляли 34,1% респондентов, не поддерживали его 52,7%.
Согласно результатам исследования, проведение досрочных президентских выборов поддерживают несколько меньше украинцев, чем не поддерживают (43,2% против 46%).
При этом респонденты скорее поддерживают проведение досрочных парламентских выборов (48,7% против 38,3% тех, кто не поддерживает).
Опросы общественного мнения провозился методом личного интервью 2028 респондентов старше 18 лет, проживающих в 105 населенных пунктах всех подконтрольных регионов Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50% и 1,5% — для показателей близких к 5%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016