Первая пресс-конференция Лионеля Месси в ПСЖ

Пресс-центр на стадионе «Парк де Пренс» незадолго до начала пресс-конференции с участием Лионеля Месси. Фото: Christopher Petit Nesson / EPA / ТАСС

Лионель Месси прибыл на стадион «Парк де Пренс», где провел первую пресс-конференцию в качестве игрока ПСЖ. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Болельщики ПСЖ окружили стадион «Парк де Пренс» во время пресс-конференции Лионеля Месси. Фото: Yves Herman / Reuters

Лионель Месси и президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи во время первой пресс-конференции аргентинца в парижском клубе. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Во время пресс-конференции Месси заявил, что на переход в ПСЖ повлиял его бывший одноклубник по «Барселоне» Неймар. Фото: Francois Mori / AP

Фанаты ПСЖ около «Парк де Пренс» смотрят прямую трансляцию первой пресс-конференции Лионеля Месси в статусе футболиста французского клуба. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, Лионель Месси и спортивный диреткор клуба Леонардо во время пресс-конференции на «Парк де Пренс». Фото: Francois Mori / AP

Фанаты ПСЖ зажгли файеры возле стадиона парижан во время пресс-конференции Лионеля Месси Фото: Yves Herman / Reuters