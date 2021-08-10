Войти
Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым
дружба народов
Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым
Шмыгаль обещает стимулировать вагоно- и локомотивостроение в Украине
официально
Шмыгаль обещает стимулировать вагоно- и локомотивостроение в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

опрос
RSS

Больше всего украинцы доверяют армии, волонтерам и церкви

172
Больше всего украинцы доверяют армии, волонтерам и церкви

Среди государственных и общественных институтов наибольшим доверием украинцев пользуются Вооруженные силы Украины и волонтерские организации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Так, о доверии ВСУ заявили 68% опрошенных, о доверии волонтерским организациям — 64%. Церкви доверяют 63,5% респондентов, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 61% опрошенных. Главе населенного пункта, в котором проживает респондент, доверяют 57%.

Доверие Государственной пограничной службе выразили 55% опрошенных, Национальной гвардии Украины — 54%, добровольческим батальонам — 53,5%. Совету населенного пункта, в котором проживает респондент, доверяют 51%.

Недоверие чаще всего высказывается в отношении российских СМИ — им не доверяют 79% опрошенных. Государственному аппарату (чиновникам) не доверяют 76%, Верховной Раде — 75%, судам — 74%. Правительству Украины и политическим партиям выразили недоверие по 72% опрошенных, прокуратуре и коммерческим банкам — по 71% респондентов.

Национальному антикоррупционному бюро Украины и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции не доверяют по 70% опрошенных, Специализированной антикоррупционной прокуратуре — 69%, Высшему антикоррупционному суду — 68% респондентов.

О недоверии Государственной налоговой службе, Государственной таможенной службе и местным судам заявили по 65% опрошенных. Конституционному Суду и Верховному Суду не доверяют по 63% респондентов. Национальному банку Украины выразили недоверие 60% опрошенных, президенту Украины — 58%, профсоюзам — 55%, Национальной полиции — 53%.

Читайте также: В Раду проходят уже пять партий

Совету национальной безопасности и обороны Украины не доверяют 51% опрошенных, Службе безопасности Украины — 50%.

Опрос проводился в период с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту проживания респондентов. Были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

опрос, доверие
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 10 августа 2021
Понедельник, 9 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016