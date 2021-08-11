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Глава полиции Киева Крищенко подтвердил свою отставку

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Глава полиции Киева Крищенко подтвердил свою отставку

Глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Он подтвердил сообщения в СМИ о своем увольнении.

Об этом сам Крищенко сообщил в Facebook.

По его словам, рапорт об отставке удовлетворили вчера.

«Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева», — написал Крищенко.

«Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто — успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям.
В этом периоде — тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, раскрытие резонансных и серийных преступлений, совершенствование профессионального уровня полицейских. Мы двигались вперед, поддерживали все нововведения и сами инициировали внедрение пилотных проектов, которые впоследствии распространялись на все полицейские подразделения.

Всегда считал и буду считать: самое ценное, что есть в жизни — это люди. Поэтому я благодарю каждого полицейском отдельно и весь коллектив полиции Киева за работу, поддержку и готовность нести службу, несмотря на напряженный график и ежедневную нагрузку.

Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и всегда общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления.

И я уверен, что вы и впредь будете работать, не сбавляя темп и обороты.

Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой.

Честь имею!», — написал бывший глава полиции Киева.

Он также выложил фотографии периода своей работы в столице.

Киев, Андрей Крищенко
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