Количество убийств в Киеве уменьшилось почти вдвое

В Киеве с начала 2018 произошло 26 убийств, что почти вдвое меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.

«Относительно убийств — их стало меньше. В этом году зарегистрировано 26 случая, а в том году на этот период 42. Из этих 26 убийств 24 уже раскрыто», — сказал он.

Также, по словам А.Крищенка, в этом году зафиксовано 10 случаев нанесения телесных повреждений со смертельным исходом, а в прошлом году 9.