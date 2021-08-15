СМИ сообщили о намерении президента Афганистана сложить полномочия

Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По его данным, «поступает информация о том, что президент сложит с себя полномочия в течение нескольких часов, и будет сформировано временное правительство».

По его данным, передача власти от действующих афганских властей администрации переходного периода «пройдет сегодня в президентском дворце в столице страны».

Некоторое время назад исполняющий обязанности министра внутренних Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что «Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем».