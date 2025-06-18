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Українська кіберспортивна ініціатива: що відомо про Leo Team та її публічних представників

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Українська кіберспортивна ініціатива: що відомо про Leo Team та її публічних представників

На тлі стрімкого зростання інтересу до кіберспорту в Україні увагу привернула нова ініціатива — команда Leo Team, яка позиціонує себе як амбітний і соціально відповідальний проєкт. У ЗМІ Leo Team заявлена як стратегічний партнер юного українського гросмейстера Ігоря Самуненкова, а її публічною представницею виступає підприємниця Альона Шевцова.

Довідка: Альона Шевцова (раніше — Альона Дегрік-Шевцова) — українська підприємниця, публічно відома як колишня бенефіціарка фінансової компанії «Леогеймінг Пей» (пізніше — ТОВ «ФК ЛЕО»), а також пов’язана з діяльністю iBox Bank, щодо якого у 2023 році НБУ застосував санкції, включно з відкликанням банківської ліцензії. Шевцова фігурувала в журналістських розслідуваннях як особа, причетна до діяльності, яка могла мати ознаки непрозорості у сфері фінансових послуг та платіжних сервісів. Указом Президента №145/2023 її було включено до санкційного списку РНБО, що передбачає блокування активів. Відповідно до наявної інформації, Шевцова також перебуває в розшуку правоохоронних органів України у зв’язку з кримінальними провадженнями у фінансовій сфері. Після санкцій вона активізувала публічну діяльність у сфері цифрових ініціатив, кіберспорту та стартапів, зокрема — як представниця проєкту Leo Team.

У низці публікацій Шевцова фігурує як співзасновниця Leo Team і активна коментаторка її діяльності. Варто зазначити, що раніше вона була також відома під подвійним прізвищем — Дегрік-Шевцова. Згідно з даними з публічних реєстрів, ТОВ «Леогеймінг Пей» (код ЄДРПОУ 39010283), раніше пов’язана з Шевцовою, у 2023 році була перейменована на ТОВ «Фінансова компанія ЛЕО» і включена до санкційного списку РНБО. Санкції, запроваджені указом Президента №145/2023, призвели до анулювання всіх ліцензій компанії, зокрема на переказ коштів і валютні операції. У квітні 2023 року ТОВ «ФК ЛЕО» була виключена з Державного реєстру фінансових установ.

Національний банк України у відповідь на наш запит підтвердив, що санкції застосовуються не лише до самої компанії, але й до її бенефіціарки Альони Шевцової (в документах — А.В. Шевцова, 17.12.1987 р.н.). Зокрема, щодо неї діє режим «блокування активів у новій редакції», що тягне за собою юридичні обмеження на здійснення фінансових операцій. У межах Положення №65 НБУ зобов’язав банки та небанківські установи виявляти та обмежувати будь-які дії, які можуть бути пов’язані з санкційними або підконтрольними особами.

Хоча на момент публікації Leo Team юридично не пов’язана з ТОВ «ФК ЛЕО», спостерігачі відзначають спільність медійної оболонки, збіги у публічних спікерах і використання бренду “LEOGaming” в окремих матеріалах. Крім того, використання нової публічної ідентичності на тлі санкцій, а також фокус на «нейтральних» напрямах (шахи, освіта, кіберспорт) свідчать про спробу формального дистанціювання від підсанкційної діяльності з метою відновлення репутаційного ресурсу. Це підтверджується участю Leo Team у міжнародних освітніх ініціативах, зокрема візитом української делегації до В’єтнаму.

Редакція також направила уточнювальні запити до державних органів, щоб встановити, чи розглядаються Leo Team та LNG Cybersport як підконтрольні особи у сенсі пункту 3 розділу I Положення №65 НБУ, що регламентує ознаки підконтрольності — у тому числі через фактичне управління, фінансування чи публічне представництво.

Офіційне джерело з переліком чинних санкцій доступне за адресою: https://drs.nsdc.gov.ua.

Проєкт залишається відкритим для подальшого вивчення з юридичної, фінансової та репутаційної точок зору.

Додаткову увагу привертає візуальне та брендове оформлення Leo Team. Офіційна ігрова форма команди містить стилізоване зображення лева, ідентичне до того, що раніше використовувалося у продукції LEOGaming, а також логотип торгової марки “sends”, пов’язаної з фінансовими проєктами Альони Шевцової. Крім того, бренд LNG фактично є похідним від LEOGaming — як за абревіатурою, так і за стилістикою, дизайном та напрямом діяльності. Сайт LNG Cybersport просуває ті самі продукти та команду, що й попередні проєкти Альони Шевцової, створюючи враження ребрендингу без змін у структурі управління.

Це посилює аргумент про те, що Leo Team може виступати в ролі репутаційного або брендового продовження раніше санкціонованої структури, попри відсутність формальних юридичних зв’язків у публічних реєстрах. Якщо Leo Team фактично функціонує як оновлена форма бренду LEOGaming, але поза режимом фінансового нагляду та санкцій, це створює прецедент обхіду санкційного законодавства через ребрендинг, що потребує окремої уваги з боку регуляторів і правоохоронних органів.

Шевцова, LeoTeam
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