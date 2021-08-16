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США не отдадут талибам хранящиеся у них активы ЦБ Афганистана

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США не отдадут талибам хранящиеся у них активы ЦБ Афганистана

Радикальное движение «Талибан» не сможет заполучить доступ к хранящимся в США активам Центробанка Афганистана. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

«Активы центрального банка афганского правительства в США не будут предоставлены талибам», — отметил он, не став уточнять, о какой сумме идет речь. По данным AFP, значительная часть валютных резервов ЦБ Афганистана хранится не в самой республике.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), валовые резервы ЦБ Афганистана на конец апреля составляли $9,4 млрд.

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Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

США, Талибан
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