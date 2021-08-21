Байден назвал эвакуацию из Афганистана «крупнейшим авиамостом в истории»

Президент США Джо Байден в разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани назвал эвакуацию людей из Афганистана «крупнейшим авиамостом в истории», организовать который было бы невозможно без помощи арабской монархии, сообщила пресс-служба Белого дома.

Катар стал основным перевалочным пунктом для тысяч американцев, граждан третьих стран и уязвимых категорий афганского населения, которых вывозят из Кабула американские военно-транспортные самолеты.

«Президент подчеркнул, что это крупнейший пассажирский авиамост в истории, и без поддержки Катара было бы невозможно организовать ежедневный вывоз тысяч человек», — сказано в релизе.

Байден также поблагодарил эмира за то, что Катар предоставил свою территорию для проведения межафганских переговоров.