Россия ввела санкции против Кулебы и Данилова

Россия расширила санкции против официальных лиц Украины. Под ограничения попали, в частности глава МИД Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, глава Счетной палаты Валерий Пацкан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В общей сложности в санкционном списке оказались 73 новых человека.

Помимо Кулебы, Данилова и Пацкана в перечень вошли:

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова;

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко;

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;

Депутат Верховной рады Александр Дубинский;

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль;

Экс-депутат Рады Надежда Савченко

В общей сложности список расширили до 922 человек.