Украина и Великобритания переходят к практической реализации проекта морского партнерства,-Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Александр Носов и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин на рабочей встрече во вторник согласовали переход к практической плоскости выполнения меморандума о реализации проектов морского партнерства.
«Документ, в частности, предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, а также строительство инфраструктуры ВМС Украины на общую сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов», — сообщает Министерство обороны Украины.
Отмечается, что реализация проектов начнется после заключения Рамочного соглашения между правительствами сроком до восемь лет.
Стороны также обсудили основные количественные и качественные показатели и этапы реализации договоренностей.
«Достигнутые договоренности — еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для развития возможностей украинского флота в Черном и Азовском морях», — подчеркивают в Минобороны.
Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины был подписан 21 июня 2021 года в Одессе.
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