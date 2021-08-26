Кабмин хочет сократить разрыв в зарплатах женщин и мужчин

Министерство экономики подготовило проект «Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и утверждения плана мероприятий по ее реализации». Документ должен одобрить Кабинет министров.
Об этом указао в проекте документа, обнародованный на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка труда Украины, несмотря на определенные позитивные изменения в последние годы, остается достаточно высоким. Как следствие, разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине, хоть и демонстрирует на протяжении 2020 — первой половины 2021 года тенденцию к сокращению, однако остается существенно выше соответствующего показателя в большинстве развитых стран мира, в том числе стран Европейского союза.
Документом предлагается приведение законодательства Украины в сфере оплаты труда в полное соответствие с международными нормами и стандартами в этой сфере. Планируется разработать проект закона Украины «о равном вознаграждении за труд равной ценности».
Запланировано внедрение Методики гендерно-нейтральной оценки работ на основе соответствующей методологии МОТ, с возможностью детализации результатов для отдельных подразделений предприятий (учреждений, организаций).
Также планируется ввести разумные соотношения между вознаграждением работников и руководителей государственных компаний, учреждений, организаций.
Кроме того, предлагается повысить размер минимальной заработной платы до уровня 55% от средней в экономике.
В плане есть пункт по внедрению квотного принципа для представления женщин в руководящих органах предприятий (учреждений, организаций) и в публичной политике.
Также предлагается поощрять мужчин брать отпуск по уходу за ребенком, а также увеличивать долю неоплачиваемой домашней работы и работы по уходу.
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