Украина отменила визовый режим еще с одним туристическим островом

Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований. Распоряжение принято 26 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось на Youtube.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по состоянию сегодня между Украиной и Маврикием действует визовый режим поездок граждан.
Гражданам Республики Маврикий для въезда в Украину оформляются соответствующие визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде (е-Виза).
Граждане Украины, которые намерены совершить поездку в Республику Маврикий, должны оформить соответствующую маврикийскую визу (кроме граждан, путешествующих на Маврикий с туристической целью, которые в связи с односторонним решением правительства Республики Маврикий, принятым 17.03.2017, могут воспользоваться возможностью безвизового въезда и пребывания в стране сроком до 90 дней).
«Положениями проекта соглашения предусматривается введение безвизового режима взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий при условии, что продолжительность пребывания граждан государства одной стороны на территории государства другой стороны не превышает 90 дней в течение 180 дней», — говорится в документе.
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