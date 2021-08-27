Самолет с Зеленским не смог приземлится в Молдове и вернулся в Одессу

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана. Его направили в Одессу.

Об этом сообщает «Думская».

Как стало известно изданию, утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.

Сейчас в Одессе также садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.

Как известно, сегодня Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Молдовы.