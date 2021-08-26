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Япония приостанавливает использование вакцины Moderna из-за примесей

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Япония приостанавливает использование вакцины Moderna из-за примесей

Министерство здравоохранения Японии получило сообщения от нескольких СМИ, что в произведенных в Испании вакцинах Moderna Inc. против COVID-19 были обнаружены инородные примеси, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявления Минздрава.

Сообщения о примесях поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах-Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. Инородные вещества были обнаружены в 39 флаконах.

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Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., который отвечает за продажи и распространение вакцины Moderna в стране, заявил, что в качестве меры предосторожности приостанавливает использование около 1,63 млн доз.

По данным министерства, компания Moderna пообещала начать расследование по этому вопросу. Takeda Pharmaceutical Co. призвала медицинские учреждения и другие организации не использовать вакцины Moderna.

Япония, вакцинация, Moderna
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