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В Ивано-Франковске будут увольнять невакцинированных чиновников

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В Ивано-Франковске будут увольнять невакцинированных чиновников

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о необходимости полной вакцинации сотрудников исполнительного комитета города от коронавируса, в связи с чем дал им две недели на иммуннизацию, по истечении которых пообещал сократить всех, кто был не вакцинирован без уважительной причины.

Соответствующее заявление Марцинкив сделал во вторник в «Фейсбук».

«Сотрудники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Единственная „отмазка“ — это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится — не нравится, мы пример для всех. Не хотите прививаться — заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения... Даю две недели», — написал Марцинкив.

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Как сообщалось, в начале августа мэр Днепра Борис Филатов заявил: чтобы не потерять работу, все невакцинированные сотрудники коммунальных предприятий и горсовета вынуждены будут регулярно предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

"Теперь все мои подчинённые обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка ). Или увольняются",- подчеркнул мэр Днепра.

Ивано-Франковск, вакцинация, Руслан Марцинкив
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