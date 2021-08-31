Пентагон заявил об окончании войны в Афганистане

Война в Афганистане, самая продолжительная для Соединенных Штатов, подошла к концу. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Это так. В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия, сама война завершена», — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Помимо этого, в ответ на вопрос журналиста о возможном участии ВС США в эвакуации оставшихся американцев из Афганистана отметил, что Пентагон «не предполагает роли военных для помощи в этом вопросе».
Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения «Талибан» значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом.
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