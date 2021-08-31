Кабмин назначил чиновника из МИД первым заместителем главы МВД

Евгений Енин, занимающий должность заместителя министра иностранных дел Украины, назначен первым заместителем министра внутренних дел Украины.

Согласно опубликованному на сайте Кабмина распоряжению № 1014-р от 30 августа 2021 года, Енин назначен первым заместителем главы МВД с 7 сентября.

«Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года», — говорится в документе.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Енина заместителем министра иностранных дел 15 апреля 2020 года.

С 2005 по 2010 год он был секретарем посольства Украины в Молдове, далее несколько лет работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2012-2016 годах был советником посольства Украины в Италии.

В 2016 году Енин был назначен на должность заместителя генерального прокурора Украины и уволен по собственному желанию в апреле 2019 года.