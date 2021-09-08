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В Украине хотят запретить пластиковую посуду и начать штрафовать

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В Украине хотят запретить пластиковую посуду и начать штрафовать

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины предлагает новую концепцию запрета и ограничения оборота и производства пластиковой продукции одноразового использования.

Как сообщает Укринформ, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский анонсировал презентацию соответствующего законопроекта во время разговора с журналистами относительно уменьшения использования пластика.

«Мы решили, что надо запретить то, что очень трудно собрать и переработать... Второе — то, без чего можно обойтись. И третье — то, что гармонично сочетается с европейским законодательством. Потому что сейчас идет пересмотр соглашения об ассоциации, можно некоторые вещи добавить, убрать и мы бы хотели добавить выполнение этой директивы (в странах ЕС с июля 2021 года вступила в силу директива о запрете пластика одноразового использования — ред.)», — сказал Абрамовский.

Он отметил, что в законопроекте, который планируется зарегистрировать в Верховной Раде в октябре 2021 года, предлагается через год после его принятия полный запрет производства, ввоза и введения в обращение на территории Украины одноразовых изделий из пластика, для которых уже есть альтернатива. В качестве альтернативы пластиковым гранулам, как сырья для производства одноразовой продукции, министр продемонстрировал гранулы из кукурузного крахмала, которые полностью биоразлагаемые. Из них можно делать те же изделия, что и из пластика. Важно, что переориентация производства на новые материалы не потребует существенных капиталовложений и вполне реальна в течение года. Также, по словам чиновника, вместо одноразового пластика можно использовать деревянные приборы, изготовленные из отходов лесоперерабатывающего производства.

Министр акцентировал, что в проекте закона предусматривается полный запрет производства одноразовых изделий из оксо-биоразлагаемого пластика, который очень опасен для окружающей среды, ведь разлагается на очень мелкие частицы, которые проникают повсюду и отравляют животных, птиц и всю окружающую среду.

Также планируется полный запрет посуды из пенополистирола, ведь этот материал никак не перерабатывается и не разлагается.

На те товары, от которых пока нельзя отказаться: влажные салфетки, гигиенические средства, детские памперсы, фильтры к сигаретам и, собственно, сами фильтры — будет введена обязательная маркировка с информацией о материалах, из которых они изготовлены. Также производитель этих товаров будет обязан определенную часть продукции использовать для вторичной переработки.

Абрамовский проинформировал о штрафах и наказаниях, которые предлагает новый законопроект — для ФЛП предлагается штраф за изготовление и распространение пластиковых изделий от 17 до 51 тыс. грн, при повторном нарушении — от 85 до 170 тыс. грн. Такие существенные суммы штрафов должны способствовать добросовестному выполнению закона, считает министр.

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Напомним, Верховная Рада 1 июня приняла Закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины» (№ 2051-1). В частности, законом запрещается распространение на объектах розничной торговли, общественного питания и услуг сверхтонких, тонких, оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Установленный запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты. Способность пластиковых пакетов к биоразложению определяется в соответствии с гармонизированными европейскими стандартами.

Запрет на распространение пластиковых пакетов начнет действовать с 1 января 2022 года.

пластик, Роман Абрамовский
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