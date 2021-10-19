Глава Минэкологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский написал заявление об отставке.
Ранее замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявили, что Верховная Рада может проголосовать за отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского в четверг, 21 октября.
«Действительно, что на этой неделе может быть проголосована отставка господина Абрамовского... Я допускаю, что если это заявление (Абрамовского об отставке — ред.) официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг мы сможем по процедуре проголосовать его отставку. Но нужно, чтобы оно сегодня поступило, потому что завтра будет комитет», — отметила она.
Депутат напомнила, что в прошедшую пятницу СНБО дал «достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии».
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