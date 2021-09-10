Metallica переиздала Black Album с 53 каверами

Американская группа Metallica в честь 30-летия своего альбома Black Album представила в пятницу два новых сборника. На официальном сайте музыкального коллектива доступны к покупке благотворительный альбом Metallica Blacklist и переиздание альбома Metallica (Remastered).
На сайте отмечается, что в Metallica Blacklist вошли 53 кавер-версии на 12 песен из Black Album. Среди исполнителей Майли Сайрус, Элтон Джон, Игорь Левит, Фиби Бриджерс и другие. В альбом, в частности, вошли 12 каверов на хит Nothing Else Matters. Он доступен к покупке в нескольких форматах.
Сообщается, что в ходе переиздания альбома Metallica (Remastered), известного также как Black Album, проведена работа над обеспечением максимального качества звука, добавлены демо-версии песен, записи с концертов.
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