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Metallica переиздала Black Album с 53 каверами

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Американская группа Metallica в честь 30-летия своего альбома Black Album представила в пятницу два новых сборника. На официальном сайте музыкального коллектива доступны к покупке благотворительный альбом Metallica Blacklist и переиздание альбома Metallica (Remastered).

На сайте отмечается, что в Metallica Blacklist вошли 53 кавер-версии на 12 песен из Black Album. Среди исполнителей Майли Сайрус, Элтон Джон, Игорь Левит, Фиби Бриджерс и другие. В альбом, в частности, вошли 12 каверов на хит Nothing Else Matters. Он доступен к покупке в нескольких форматах.

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Сообщается, что в ходе переиздания альбома Metallica (Remastered), известного также как Black Album, проведена работа над обеспечением максимального качества звука, добавлены демо-версии песен, записи с концертов.

музыка, Metallica
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