Войти
Зеленский хотел бы остаться в стране после окончания президентского срока
заявление
Зеленский хотел бы остаться в стране после окончания президентского срока
Туск назвал «Северный поток – 2» непростительной ошибкой Германии
позиция
Туск назвал «Северный поток – 2» непростительной ошибкой Германии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

их нравы
RSS

Талибы начали закрашивать связанные с Западом граффити, не пожалели даже Флойда

330
Талибы начали закрашивать связанные с Западом граффити, не пожалели даже Флойда

Представители радикальной организации «Талибан», которые захватили власть в Афганистане, начали закрашивать на улицах афганских городов любые изображения, связанные с Западом, в том числе портреты погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Помимо портретов Флойда, талибы, по его данным, также закрашивают граффити на тему подписания соглашения между США и «Талибаном» в феврале 2020 года, гибели афганских беженцев, которые утонули в попытке сбежать в Иран в мае того же года, а также убийства японского врача в Афганистане Тэцу Накамуры в 2019 году. Эти изображения на стенах улиц афганских городов в течение последних 10 лет рисовала команда художников Artlords, которую возглавляет местный активист Омаид Шарифи.

«Это началось. „Талибан“ начал закрашивать наши муралы. Они начали с исторического мурала, который символизирует подписание Дохийского соглашения (между США и талибами в 2020 году. — Ред.). Этого мурала больше нет. Вместо него черно-белое сообщение, которое говорит о том, что не стоит не доверять вражеской пропаганде», — написал Шарифи в Twitter.

Как сообщает Fox News, на месте закрашенных граффити появляются короткие фразы в поддержку идеологии талибов. Например, на на месте граффити, посвященном убийству врача Накамуры, теперь написано: «Для защиты исламской системы и независимости необходимы терпение и упорный труд», — замечает телеканал.

Читайте также: Цена газа в Европе преодолела отметку в $700 за тысячу кубометров

15 августа талибы взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул и объявили о завершении войны с силами сопротивления в стране. Это произошло после того, как Афганистан начали покидать американские войска.

7 сентября «Талибан» представил новый состав правительства, главой которого стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, который руководил боевиками в войне с правительственными войсками и считается одним из основателей движения.

Афганистан, Талибан, граффити
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 10 сентября 2021
Четверг, 9 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016