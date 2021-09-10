Талибы начали закрашивать связанные с Западом граффити, не пожалели даже Флойда

Представители радикальной организации «Талибан», которые захватили власть в Афганистане, начали закрашивать на улицах афганских городов любые изображения, связанные с Западом, в том числе портреты погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Помимо портретов Флойда, талибы, по его данным, также закрашивают граффити на тему подписания соглашения между США и «Талибаном» в феврале 2020 года, гибели афганских беженцев, которые утонули в попытке сбежать в Иран в мае того же года, а также убийства японского врача в Афганистане Тэцу Накамуры в 2019 году. Эти изображения на стенах улиц афганских городов в течение последних 10 лет рисовала команда художников Artlords, которую возглавляет местный активист Омаид Шарифи.
«Это началось. „Талибан“ начал закрашивать наши муралы. Они начали с исторического мурала, который символизирует подписание Дохийского соглашения (между США и талибами в 2020 году. — Ред.). Этого мурала больше нет. Вместо него черно-белое сообщение, которое говорит о том, что не стоит не доверять вражеской пропаганде», — написал Шарифи в Twitter.
Как сообщает Fox News, на месте закрашенных граффити появляются короткие фразы в поддержку идеологии талибов. Например, на на месте граффити, посвященном убийству врача Накамуры, теперь написано: «Для защиты исламской системы и независимости необходимы терпение и упорный труд», — замечает телеканал.
15 августа талибы взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул и объявили о завершении войны с силами сопротивления в стране. Это произошло после того, как Афганистан начали покидать американские войска.
7 сентября «Талибан» представил новый состав правительства, главой которого стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, который руководил боевиками в войне с правительственными войсками и считается одним из основателей движения.
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